Поставить Html5 и флеш-плеер на сайт

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Нужно Грамотно настроить плеер на сайте , Сайт сделан на DLE .

ПОдойдет Uppod или какой вы знаете лучший

Нужно настроить плеер в двух вариантах сперва должен быть Html5 плеер если не поддерживает браузер то перекльючать в Flesh

должен коректно и быстро работать в Google Chrome, Opera, FireFox, Safari, IE (на андроидах смарт тв и на Ipad - е)

1 есть разделы где плеер должен появляться при нажатии на кнопку сморреть онлайн (из свернутого окна) на этих страницах должна быть возможность

выбирать серии например на одной странице поставить Трилогии фильмов и перекльючать на плеере нажисмая картинки постеров на сайте ,при просмотре

когда кликаеш на Play сайт должен затемниться при стоп вернуть назад,

2 на других разделах тот же плеер должен появляться в сплывающем окне и при нажатии сново затемнятся страница на сайте

поставить логотип, картинку на плеер и если нужно скрипты для всего этого и настроить работу плеера по логике например (при всплываюшем окне должен воспроизводиться сразу при появлении окна при закрытии откльючаться ),(при сворачивании когда открываеш он в стопе после воспроидведения если свернуть плее должно ставиться в паузу ) ,если на сайте открыть две окна при воспроизведении одново другой ставить в паузу,при прокрутке на плеере должно показывать скриншоты с видео материала (как на ютуб_е)

Желательно показать все это у себя на сайте потом уже будем ставить на мой ,

HTML
11 лет назад
Art1977
46 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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