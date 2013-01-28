Поставить Html5 и флеш-плеер на сайт

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо доработать, скорректировать шаблоны главной и внутренних страниц шаблона http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/39353.html Также необходимо нарисовать около 4 новых внутренних страниц (образец дизайна имеется) Поставить движок, наполнить и запустить сайт. Тематика сайта fun кейтеринг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно Грамотно настроить плеер на сайте , Сайт сделан на DLE .
ПОдойдет Uppod или какой вы знаете лучший
Нужно настроить плеер в двух вариантах сперва должен быть Html5 плеер если не поддерживает браузер то перекльючать в Flesh
должен коректно и быстро работать в Google Chrome, Opera, FireFox, Safari, IE (на андроидах смарт тв и на Ipad - е)
1 есть разделы где плеер должен появляться при нажатии на кнопку сморреть онлайн (из свернутого окна) на этих страницах должна быть возможность
выбирать серии например на одной странице поставить Трилогии фильмов и перекльючать на плеере нажисмая картинки постеров на сайте ,при просмотре
когда кликаеш на Play сайт должен затемниться при стоп вернуть назад,
2 на других разделах тот же плеер должен появляться в сплывающем окне и при нажатии сново затемнятся страница на сайте
поставить логотип, картинку на плеер и если нужно скрипты для всего этого и настроить работу плеера по логике например (при всплываюшем окне должен воспроизводиться сразу при появлении окна при закрытии откльючаться ),(при сворачивании когда открываеш он в стопе после воспроидведения если свернуть плее должно ставиться в паузу ) ,если на сайте открыть две окна при воспроизведении одново другой ставить в паузу,при прокрутке на плеере должно показывать скриншоты с видео материала (как на ютуб_е)
Желательно показать все это у себя на сайте потом уже будем ставить на мой ,
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