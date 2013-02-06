Создание скрипта регистрации на сайте

Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание автоматизированного скрипта регистрации на новом сайте с элементами первичной верстки (подробное описание - в приложенном файле).
По сути - скрипт для регистрации на PHP с последующим занесением в базу MySQL и админкой для просмотра и правки информации.
Если с ценой не угадал, просьба поправить, почему и сколько нужно
Еще раз повторюсь - подробности во вложенном файле.
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