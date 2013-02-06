Создание скрипта регистрации на сайте

$80
Веб-программированиеЗавершен7 заявок213 просмотров
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Необходимо создание автоматизированного скрипта регистрации на новом сайте с элементами первичной верстки (подробное описание - в приложенном файле).

По сути - скрипт для регистрации на PHP с последующим занесением в базу MySQL и админкой для просмотра и правки информации.

Если с ценой не угадал, просьба поправить, почему и сколько нужно

Еще раз повторюсь - подробности во вложенном файле.

11 лет назад
astarkin
Андрей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumfellow
Максим 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$80
4 дня
Максим очень грамотный и ответственный исполнитель, очень рад сотрудничеству с ним, в будущем будем продолжать с ним сотрудничество и по другим проектам.
Андрей предоставил очень четкое ТЗ, а по всем возникающим доработкам предоставлял такие же четкие пояснения и обговаривал их стоимость отдельно от основной работы. Радует, когда заказчик уважает труд исполнителя. Приемка работы происходила без проволочек и оплата была произведена в срок. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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