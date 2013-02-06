Создание скрипта регистрации на сайте

Необходимо создание автоматизированного скрипта регистрации на новом сайте с элементами первичной верстки (подробное описание - в приложенном файле).

По сути - скрипт для регистрации на PHP с последующим занесением в базу MySQL и админкой для просмотра и правки информации.

Если с ценой не угадал, просьба поправить, почему и сколько нужно

Еще раз повторюсь - подробности во вложенном файле.