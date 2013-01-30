Смена хостинга и доработка функционала

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

monpapillon.ru

Перенос сайта на другой хостинг и доработки по функционалу

11 лет назад
taiso
Ким 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
slan988
Руслан 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Cпасибо! Все сделано аккуратно, профессионально и в срок. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Диплом - Прикладная информатика (в экономике)

    Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая работа по CodeIgniter с перспективой

    Нужно собрать костяк будущей админки, чтобы было все готово для ее разработки 1. Собрать базовый пакет CodeIgniter последней версии. 2. Прикрутить к нему какой-то плагин, чтобы была авторизация. Авторизация многоуровневая, т.е. чтобы группы пользователей поддерживались. 3. Создать контроллеры-классы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка блока регистрации/оплаты. Сайт на Ruby

    Есть необходимость доделать блок регистрации и оплаты на сайте www.estheticeducation.org. Логика доделаного блока описана в прикрепленном файле. Бюджет: сложно сказать. Будем договариваться. С уважением, Дмитрий Гык

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать приложение для соц. сетей

    Нужно разработать приложение для вконтакте и однокласников под ключ. Есть только часть графики. Так что сразу сообщите можете ли сами что-то дорисовывать или есть у вас коллега для такой работы. Требуется знание полезных опций вконтакте и однокласников ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-листалка

    http://issuu.com/pets-home/docs/student?mode=window Нужна флешка с такими функциями с загрузкой pdf файлов т.е. загружаешь pdf-ку и оно автоматом разбивает по страницам. Предлагайте способы реализации, а также цена, сроки?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать /ru с сайта

    В адресе сайта автоматически генерируется /ru. Надо убрать. Планировался сайт как двуязычный изначально. Сейчас надобность опала. Примечание: Все материалы добавлялись через К2 и язык вручную устанавливался "русский". После изменения мне надо будет знать пошагово где и что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    Интернет магазин одежды под ключ, все ОТ и ДО ... есть магазин jeansomania.com.ua. Хотим изменить движок, все функции можно оставить такими же, перевести на более "свежий" и функционально более широкий движок.. и освежить дизайн. Все ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно доработать интернет-магазин

    1. Добавить блок &lt;&lt; Подбор товара&gt;&gt;. Т.е Чтобы клиент зайдя на сайт мог быстро найти товары исходя из критериев возраста или пола ребенка, по цене и по наличию. 2. Сделать блок «новинки» по принципу существующего блока «акционные товары» 3. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад