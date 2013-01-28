Интернет-магазин под ключ

Интернет магазин одежды под ключ, все ОТ и ДО ... есть магазин jeansomania.com.ua. Хотим изменить движок, все функции можно оставить такими же, перевести на более "свежий" и функционально более широкий движок.. и освежить дизайн. Все остальное обсудим в личном общении, никаких серьезных извращений в магазине не нужно. Оплата нал, безнал, доставка курьером или почтовыми службами