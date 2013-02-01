Натянуть дизайн на wordpress

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок136 просмотров
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Есть psd.

Необходимо сверстать, сделать слайдер, натянуть на WP.

Срок 4-5 дней.

ТЗ вышлю.

WordPress
11 лет назад
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
juicyweb
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Быстрое и качественное исполнение. Реализация всех требований. Адекватное отношение к локальным правкам. Отличный исполнитель
Хорошо подготовленное ТЗ, быстрое решения возникающих вопросов. Никаких вопросов с оплатой. Приятно было поработать, спасибо.
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