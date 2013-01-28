Настройка функционала формы заявки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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Здравствуйте! В CMSmadesimple требуется сделать форму заявки с авторассчетом стоимости заявки, исходя из выбранного количества наименований. Требуется использовать элементы JS.

Желательно знание данной CMS и наличие свободного времени.

Просьба писать в проект и в скайп upravaro

11 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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