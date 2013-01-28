PHP-программист

Слайдер Acordion Wordpress сайт плагина: http://vm.xmlswf.com/wordpress-plugins/wordpress-accordion-gallery Проблема: в мобильной версии слайдера (при просмотре через ipad-iphone загружается не flash а html+js версия слайдера) так вот, в этом мобильном режиме вкладки переключаются при наведении(!) курсора, а надо что бы при клике на ...