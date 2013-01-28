PHP-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется PHP программист на постоянную удаленную работу.

Мы предлагаем:

- Интересная, стабильная работа в дружном молодом коллективе;

- Возможности для роста и развития;

- график 5/2 с 10:00 до 18:00 (суб., воскр., - выходные),

- З/п от 30 тыс. руб. по результатам испытательного срока

- Испытательный срок 2 недели (оплачивается)

Обязательные требования:

- Отличное значение PHP, MySQL, MVC, CodeIgniter, опыт работы в проектах с высокими нагрузками, JavaScript, jQuery, Ajax.

- Умение разбираться в чужом коде.

- Наличие портфолио обязательно.

- Аккуратность в работе;

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности, как по письменному ТЗ, так и в режиме обсуждения;

Контакты:

Skype: evgenijmuza

PHP
11 лет назад
tcash
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад