Сделать поправки в js-слайдере acordion

Веб-программированиеЗавершен2 заявки134 просмотра
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Слайдер Acordion Wordpress

сайт плагина:

http://vm.xmlswf.com/wordpress-plugins/wordpress-accordion-gallery

Проблема:

в мобильной версии слайдера (при просмотре через ipad-iphone загружается не flash а html+js версия слайдера)

так вот, в этом мобильном режиме вкладки переключаются при наведении(!) курсора, а надо что бы при клике на вкладку(!) как во flash версии.

(возможно данная опция уже прописана где-то там в конфигурациях, и нужно лишь "переключить")

вот как выглядит переключение вкладок при наведении курсора http://mozg.asia.preview.ihc.ru/

Задача:

Сделать что бы вкладки слайдера переключались при клике а не при наведении курсора.

впринципе задача на 15 минут js-знающему человеку.

все вопросы и уточнения в личку.

11 лет назад
ArtGolovin
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DartNikitos
Никита 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
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1 день
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