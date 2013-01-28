Сделать поправки в js-слайдере acordion

Нужен модуль Блога для Opencart 1.5.3.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Слайдер Acordion Wordpress
сайт плагина:
http://vm.xmlswf.com/wordpress-plugins/wordpress-accordion-gallery
Проблема:
в мобильной версии слайдера (при просмотре через ipad-iphone загружается не flash а html+js версия слайдера)
так вот, в этом мобильном режиме вкладки переключаются при наведении(!) курсора, а надо что бы при клике на вкладку(!) как во flash версии.
(возможно данная опция уже прописана где-то там в конфигурациях, и нужно лишь "переключить")
вот как выглядит переключение вкладок при наведении курсора http://mozg.asia.preview.ihc.ru/
Задача:
Сделать что бы вкладки слайдера переключались при клике а не при наведении курсора.
впринципе задача на 15 минут js-знающему человеку.
все вопросы и уточнения в личку.
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