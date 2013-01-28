Сделать поправки в js-слайдере acordion

Слайдер Acordion Wordpress

сайт плагина:

http://vm.xmlswf.com/wordpress-plugins/wordpress-accordion-gallery

Проблема:

в мобильной версии слайдера (при просмотре через ipad-iphone загружается не flash а html+js версия слайдера)

так вот, в этом мобильном режиме вкладки переключаются при наведении(!) курсора, а надо что бы при клике на вкладку(!) как во flash версии.

(возможно данная опция уже прописана где-то там в конфигурациях, и нужно лишь "переключить")

вот как выглядит переключение вкладок при наведении курсора http://mozg.asia.preview.ihc.ru/

Задача:

Сделать что бы вкладки слайдера переключались при клике а не при наведении курсора.

впринципе задача на 15 минут js-знающему человеку.

все вопросы и уточнения в личку.