Миграция с Yandex Maps API 1.0 на API 2.0

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Есть скрипт, который использует Yandex Maps API 1.0. Необходимо переписать его на использование API 2.0.

Скрипт использует:

- шаблоны (YMaps.Template)

- сторонний кластеризатор

- YMapsML

Предполагаемое время работы для программиста с опытом - 2 часа.

11 лет назад
pasha_golub
Павел 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад