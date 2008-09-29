Установка модулей и работы на OpenCart (OcStore)

Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить на сайт след:
1. ЧПУ
2. SEO плагин типа (http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=9858&filter_license=0)
3. Плагин для очистки кеша
4. На сайте были некоторые картинки с кирилицей, сейчас даже норм названиями не подгружает
Пациент - http://lady-parfums.com.ua
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Приветствую! Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта с помощью ExternalInterface. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Если вкратце, то на игровое поле помещается игрок, который двигается по нему с обходом препятствий. Далее появляются монстры, ...Завершен11 лет назад
- $15
Необходимо написать скрипт, который будет брать из каталога на сайте информацию (название, цена, фотографии, описание) и преобразовывать её в YML-формат Яндекс.Маркета. Доступа к административной части сайта нет – парсер должен работать с web-страницами. www.mebel-markiz.ru – пример ...Закрыт11 лет назад
Необходимо создать таблицу изменения цены на металлы по образцу - http://goo.gl/nqE5G Требования: *таблица должна самообновляться интервалом через каждую минуту из такого примерно по структуре XML файла: _www.xmlcharts.com/cache/precious-metals.php *показатели в таблице: Last - последняя цена High - самая высокая цена за ...Завершен11 лет назад
Дорого времени суток, уважаемый фрилансеры! Имеется действующаяя ПП, на базе которой нужно развернгуть СРА ПП и доработать ее разделы в ЛК и Админской части. Требования к кандидату: PHP и Kohana FrameworkВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна подробная форма доставки без приема оплаты для сайта iphone-3d.ru/. Пример хорошей формы вот тут – limited-sale.ru/nanopad/ (сделана на сервисе e-autopay.com). Готовые простые решения приветствуются. Пишите в проект сроки, способ реализации и цену.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! ТЗ прикрепил в архиве к заданию!Закрыт11 лет назад
На 2 сайта были внедрены скрипты ссылочных бирж. Надо вычистить код и заткнуть дыру, через которую удалось добавить к нам такую "красоту". http://www.sladkiy-son.ru/ http://www.chashki-tarelki.ru/ Оплата через яндекс -кошелекЗавершен11 лет назад
1) Требуется нормально обновить форум до последней версии ( с v3.1.4 ). 2) Настроить русский язык. 3) Прикрутить и настроить модуль банеровВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно дописать кое-какой функционал для интернет-магазина на OpenCart ТЗ по запросу. skype - samcramВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад