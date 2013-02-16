Приветствую!

Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта с помощью ExternalInterface. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Если вкратце, то на игровое поле помещается игрок, который двигается по нему с обходом препятствий. Далее появляются монстры, которые двигаются к игроку и наносят ему урон при приближении. Игрок должен отстреливаться в монстров.

Пример обхода препятствий: 3 слайд http://xitri.com/2008/09/29/simple-engine-flash-game-top-view-part2.html

Пример взаимодействия с монстрами: 7 слайд http://xitri.com/2009/02/12/move-and-shoot-like-crimsonland.html

Пример взаимодействия swf с js: http://blog.steasy.ru/posts/flash--vzaimodejstvie-actionscript-3-i-javascript-externalinterface

Дело за реализацией.