PHP программист на постоянную работу

Нужно сделать (переделать) плагин слайдера для Wordpress. Текущая версия сейчас работает на нашем сайте http://theme.crumina.net/onetouch/ (блок с последними статьями) Его нужно переписать в виде плагина (сейчас он интегрирован в тему), добавить опции, некоторую логику и ...
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Требуется PHP программист на постоянную Удаленную работу. Должностные обязанности: - Поддержка существующих сайтов. - Разработка новых интернет проектов. Требуется : - Опыт работы PHP (не менее 3 активных лет) - Умение верстать HTML/CSS, в соответствии с последними (html5,css3) стандартами! - Верстать будет верстальщик, но знания быть должны. Уверенное владение: - JavaScript (jQuery), Ajax - Умение разбираться в чужом коде. - Базовые знание Photoshop! - Наличие портфолио обязательно!
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