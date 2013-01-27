Сайт-каталог + парсер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Нужно сделать сайт плюс парсер.

Связка PHP+MySQL

Дизайн минималистичный - графика практически отсутствует.

Тип сайта - каталог сайтов с разбивкой по разделам.

Каждый сайт модет быть довавлен в несколько разделов.

Добавление сайтов и доп страниц только из админской панели.

Из админ панели добавяется сайт (указывается адрес, наименование, описание, раздел(ы) к которым он принадлежит. При добавлении сайта в каталог скрипт заходит на данный сайт и делает снимок страницы в виде виде jpeg-файла, подгоняет под определенный размер, сохраняет картинку на сервере, указывает урл в БД параллельно с остальными данными о сайте.

Элементы топа (подсчет out-переходов), возможность сортировки по алфавиту, по кол-ву переходов, возможность выставить рейтинг и оставить комментарий к сайту.

Также имеется еще 3-5 переменных, присущих каждому сайту, по которым должна быть возможность отбирать сайты (например тип сайта, установленная cms и т.п.).

Возможность добавлять дополнительные страницы, принадлежащие сайту с возможностью загрузки списком из xml в БД. При добавлении дополнительной страницы в каталог скрипт заходит на данный сайт и делает снимок страницы в виде виде jpeg-файла, подгоняет под определенный размер, сохраняет картинку на сервере, указывает урл в БД параллельно с остальными данными о сайте.

Интересует цена и сроки изготовления.

11 лет назад
Sergio10
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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