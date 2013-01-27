Сайт-каталог + парсер

Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; 3. Переработать назначение цены в ...
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Нужно сделать сайт плюс парсер.
Связка PHP+MySQL
Дизайн минималистичный - графика практически отсутствует.
Тип сайта - каталог сайтов с разбивкой по разделам.
Каждый сайт модет быть довавлен в несколько разделов.
Добавление сайтов и доп страниц только из админской панели.
Из админ панели добавяется сайт (указывается адрес, наименование, описание, раздел(ы) к которым он принадлежит. При добавлении сайта в каталог скрипт заходит на данный сайт и делает снимок страницы в виде виде jpeg-файла, подгоняет под определенный размер, сохраняет картинку на сервере, указывает урл в БД параллельно с остальными данными о сайте.
Элементы топа (подсчет out-переходов), возможность сортировки по алфавиту, по кол-ву переходов, возможность выставить рейтинг и оставить комментарий к сайту.
Также имеется еще 3-5 переменных, присущих каждому сайту, по которым должна быть возможность отбирать сайты (например тип сайта, установленная cms и т.п.).
Возможность добавлять дополнительные страницы, принадлежащие сайту с возможностью загрузки списком из xml в БД. При добавлении дополнительной страницы в каталог скрипт заходит на данный сайт и делает снимок страницы в виде виде jpeg-файла, подгоняет под определенный размер, сохраняет картинку на сервере, указывает урл в БД параллельно с остальными данными о сайте.
Интересует цена и сроки изготовления.
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