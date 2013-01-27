Внести несколько изменений в сайт на 1С-Битрикс

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на 1С-Битрикс, необходимо внести маленькие изменения:

1. Отцентровать футер на главной.+ внутренних

2. Добавить такое количество заголовков статей, чтобы было как в русской версии (причем по низу заголовки новостей и статей должны одинаково заканчиваться).

3. Исправить карту сайта (на 3х языках).

Также, в дальнейшем интересует сотрудничество по разработке сайтов на 1С-Битрикс с нуля.

Спасибо.

11 лет назад
anothermedia
Дмитрий 
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов