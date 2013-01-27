Front-end разработка на портале продажи билетов

Проект - сайт для продажи билетов на автобусы онлайн, заказчик автоматизировал ближайшие к Удмуртии регионы - Татарстан, Уфа, Пермь, Ижевск и хочет сделать единый сервис для всех регионов.

Разработка запущена - серверная часть полностью написана, сейчас идёт разработка front-end, но разработчик параллельно работает на 5 проектах и не всегда укладывается в сроки, поэтому нам хочется ускорить процесс разработки привлечением ещё одного разработчика.

Основные требования к соискателю - ответственность и ориентация на результат. Необходимо знание JS, HTML, CSS, чувство прекрасного.

Начнём с небольшой задачи, чтобы понять, подходим ли мы друг-другу, а далее уже будем повышать уровень работ и ответственности.