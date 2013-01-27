Редактирование страниц

Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать на WP отображение странц такое:
Если у категории нету подкатегорий – то вида: сайт/категорий/статья
Если есть подкатегория у категории, то вида: сайт/подкатегория/статья + дублировался анонс статьи как в категории, так и в подкатегории
Жду, ответы и цены
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