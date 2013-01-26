Создать сайт-конструктор

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Доброго времени суток!

Ищу специалиста по ДЛЕ. Нужно создать сайт-конструктор, подключить много разных разделов: новостные, базы данных, игры и анимация.

и настроить их автоматическое заполнение, где-то ифреймом, где-то подключением новостных лент и парсингом баз данных по указанным критериям.

Обязательно с умением верстать.

11 лет назад
adv33
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов