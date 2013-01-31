Привязать биллинг по картам в движок сайта на PERL

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки146 просмотров
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Необходимо интегрировать биллинг по приему платежей по картам в файлообменный сайт, написанный полностью на PERL. Движок от Сибсофт - Xfilesharing PRO http://sibsoft.net/xfilesharing.html.

Схема работы биллинга стандартная: человек пришел на сайт, выбрал тариф, перешел для оплаты на сайт биллинга, произвел покупку и вернулся на сайт для скачивания файла.

Документация по API биллинга будет предоставлена выбранному исполнителю.

Perl
11 лет назад
veryangrysenya
Остапенко 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DiAmon
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
Дмитрий отлично справился с работой в кратчайшие сроки. Все подключил, протестил, помог в решении дополнительного вопроса по интеграции с абсолютным пониманием того, что делает. Всем рекомендую как отличного специалиста!
Отличный заказчик и человек. Не раздумывая перечислил предоплату и очень быстро провёл постоплату. Конструктивно общался со мной чем очень помогал в исполнении задачи. Даже больше скажу, великолепно вел переговоры с третьей стороной чем ускорил подключение на несколько дней. Желаю удачно поработать с ним.