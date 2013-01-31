Привязать биллинг по картам в движок сайта на PERL

Отличный заказчик и человек. Не раздумывая перечислил предоплату и очень быстро провёл постоплату. Конструктивно общался со мной чем очень помогал в исполнении задачи. Даже больше скажу, великолепно вел переговоры с третьей стороной чем ускорил подключение на несколько дней. Желаю удачно поработать с ним.