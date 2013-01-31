Задача: Смс- сервис bytehand.com позволяет высылать смс на номера пользователей, есть удобное api Желательно создание модуля написанное в виде продукта для vbulletin (система импорта модификаций в vbulletin) 1. Привязать все существующие аккаунты на форуме с мобильным номером, ...
Привязать биллинг по картам в движок сайта на PERL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо интегрировать биллинг по приему платежей по картам в файлообменный сайт, написанный полностью на PERL. Движок от Сибсофт - Xfilesharing PRO http://sibsoft.net/xfilesharing.html.
Схема работы биллинга стандартная: человек пришел на сайт, выбрал тариф, перешел для оплаты на сайт биллинга, произвел покупку и вернулся на сайт для скачивания файла.
Документация по API биллинга будет предоставлена выбранному исполнителю.
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