Sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce

$170
Веб-программированиеЗавершен3 заявки213 просмотров
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Необходимо создать скрипт, который будет генерировать sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce .

Карта которая генерируется автоматически как mysite.com.ua/sitemapseo меня не устраивает она не полная.

При необходимости дам доступ к БД ( SQl Server 2008R) сайта и FTP аккаунту если потребуется.

Карта должна воспроизводить следующую структуру

mysite.com.ua/

c/

p/

productag/

ru/

c/

p/

productag/

+ блок news c новостями

И читаться как google так и yandex

Если в структуре сайта (будут добавлены новые продукты или категории) произойдут изменения я должен быть способен генерировать карту заново.

Планирую уложиться в 170 USD

11 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
11 лет назад
$170
1 день
Большое спасибо Станиславу за информацию, которую он предоставил, она оказалась очень ценной. Сгенерировав карту я сразу выявил несколько ошибок в структуре сайта, над исправлением которых и буду работать.
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