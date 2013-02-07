Необходимо создать скрипт, который будет генерировать sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce .

Карта которая генерируется автоматически как mysite.com.ua/sitemapseo меня не устраивает она не полная.

При необходимости дам доступ к БД ( SQl Server 2008R) сайта и FTP аккаунту если потребуется.

Карта должна воспроизводить следующую структуру

mysite.com.ua/

c/

p/

productag/

ru/

c/

p/

productag/

+ блок news c новостями

И читаться как google так и yandex

Если в структуре сайта (будут добавлены новые продукты или категории) произойдут изменения я должен быть способен генерировать карту заново.

Планирую уложиться в 170 USD