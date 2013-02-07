Задача: Смс- сервис bytehand.com позволяет высылать смс на номера пользователей, есть удобное api Желательно создание модуля написанное в виде продукта для vbulletin (система импорта модификаций в vbulletin) 1. Привязать все существующие аккаунты на форуме с мобильным номером, ...
Sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать скрипт, который будет генерировать sitemap.xml для сайта на платформе Nopcommerce .
Карта которая генерируется автоматически как mysite.com.ua/sitemapseo меня не устраивает она не полная.
При необходимости дам доступ к БД ( SQl Server 2008R) сайта и FTP аккаунту если потребуется.
Карта должна воспроизводить следующую структуру
c/
p/
productag/
ru/
c/
p/
productag/
+ блок news c новостями
И читаться как google так и yandex
Если в структуре сайта (будут добавлены новые продукты или категории) произойдут изменения я должен быть способен генерировать карту заново.
Планирую уложиться в 170 USD
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