Перенести сайт с ShopCMS 3.1.2 на bitrix

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Задание:

1.Перенести сайт с системы управления cmcshop на смс bitrix

2.Сохранить все ссылки, и все детали связанные с продвижением сайта.

3.Нарисовать и повесить простой логотип.

4.Настроить цвета стандартного шаблона.

5.Настроить взаимодействие с платежной системой Робокасса.

6.Подвесить ярлыки с информацией мы принимаем к оплате .......

7.Настроить один функционал .А именно : дать возможность в карточке товара выбирать размер ,цвет и т.д. при этом будет изменяться цена товара.Это уже реализовано в demo версии битрикса на примере дивана орион.

11 лет назад
GPASHA
Павел 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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