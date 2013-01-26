Внесение изменений на сайт

Добрый день уважаемые господа. Требуется реализовать ЧПУ на форуме phpbb. Использовал модуль Ultimate SEO. Попробовал сам, с ходу не получилось- модуль не появился в админке. Копаться нет времени ( Желательно чтобы вы уже это делали, либо оч ...