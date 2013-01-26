Внесение изменений на сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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сайт на joomla 2.5, необходимо внести изменения во фронтенде:

1. перенести компонент переключения языка

2. убрать с главной страницы все статьи ниже модуля с картинкой

3. поменять логотип

4. при открытии статьи (при нажатии клавиши read more) открывается статья, а компонент с картинкой не отображается.

5. ссылка на скачивание файла при клике на клавищу offer

Шаблон имеет широкий функционал управления в административной части, поэтому некоторые пункты не требуют ручной правки кода.

11 лет назад
AdrianO_o
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
adamro
Монро 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
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