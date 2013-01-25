Верстка под DLE

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Чтобы сверстать дизайн нужен грамотный специалист, HTML 5 / CSS 3 / JS, AJAX scripts

11 лет назад
vvaann
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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