Перенос контента с wordpress на другой движок

Здравствуйте. Нужно перенести статьи, пользователей и комментарии с сайта на wordpress на чистый движок instantcms. Весь функционал (и статьи, и пользователи и комментарии) в instantcms есть. Техзадание предоставлю. Контента не много, но руками перенести не получится, так как нужно сохранение дат публикаций и комментариев. Оплата - 7000р.