Перенос контента с wordpress на другой движок

$230
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Здравствуйте. Нужно перенести статьи, пользователей и комментарии с сайта на wordpress на чистый движок instantcms. Весь функционал (и статьи, и пользователи и комментарии) в instantcms есть. Техзадание предоставлю. Контента не много, но руками перенести не получится, так как нужно сохранение дат публикаций и комментариев. Оплата - 7000р.

WordPress
11 лет назад
Till486
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов