Доработка темы wp

сайт для доработки: http://revisione.com.ua/

Что нужно:

1. Для отдельной страницы свои категории.

2. Ограничение по количеству постов на странице (например по 30 обьектов). Не касается блога, там все настраивается стандартными средствами. Только на страницах с фильмами

Установка стандартных плагинов типа different-posts-per-page и advanced-category-excluder результата не дала, ибо они действую только для страниц блога а не для постов с фильмами, там другая переменная.