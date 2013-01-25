Доработка темы wp

Необходимо создать шаблон для размещения в системе укоз по предоставленному образцу: http://www.tembr-radio.ru/ Уникальность не менее 95%: визуально: верхний, нижний, правый и левый глобальный блок, главная страница - сплошная текстовая без разделителей, горизонтальное меню с поиском по сайту. Используемые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт для доработки: http://revisione.com.ua/
Что нужно:
1. Для отдельной страницы свои категории.
2. Ограничение по количеству постов на странице (например по 30 обьектов). Не касается блога, там все настраивается стандартными средствами. Только на страницах с фильмами
Установка стандартных плагинов типа different-posts-per-page и advanced-category-excluder результата не дала, ибо они действую только для страниц блога а не для постов с фильмами, там другая переменная.
- Похожие заказы
- $60Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание скрипта сервиса по созданию сайтов одностраничников, сайтов прокладок, требуется так же совместное создание ТЗ Сейчас от вас сроки и цена.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в поиске и установке флэш-игр для сайта на баскетбольную тематику.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1. Исправление редиректа в роутере. 2. Доработка скрипта сортировки каталога. Нужно добавить функцию сортировки по странам. Подробности по запросу. 3. Мобильная версия для сайта. Оплата по факту выполнения работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт, используемый для работы сотрудников с базой данных. Все крутиться на php и jquery. CMS Joomla 2.5 Необходимо добавить пункты действий с бд: "загрузка файла", "получен" и т.д., добавить формы для печати. Возможны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доработка сайта на WP. Требуется внести мелкие правки и забить контентом сайт. Так же не большая подвёрстка элементов. Бюджет: 1500 рублей. Срок: сдать работу сегодня. Оплата по факту исполнения работы. Оплата: LiqPay или Яндекс деньгиВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно настроить вывод меню на сайте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $700
Ищем разработчика, в портфолио которого уже есть подобные проекты. Исполнитель, работая по шаблонам и опираясь на свой опыт, может выполнить работу быстрее новичка. Примерный дедлайн сдачи проекта - 10 дней. Связано это с имеющимися договоренностями ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Настроить Импорт/Експорт из/в файл excel. Добавить возможность выгрузки каталога товаров в формате yml.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ тут: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjJt5q-4AOVkdEcyU3c3VjNRWmNnUWxQWG1yNHF5SFE#gid=6 Пишите с указанием стоимости выполнения данной разработки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад