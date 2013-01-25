Пара заданий на Joomla на выбор

Суть задачи. Необходимо разработать фильтр по цене. Пример http://www.lider-nedvigimost.ru/nedvizhimost_v_kaliningrade/prodazha/zhilaya_nedvizhimost/prodaga_komnat_v_obshegitii/ Требования: 1. Вся полоса от 0 до 200 000 рублей. 2. Так же, самостоятельно можно задать цену от..... и до...... Сайт на WordPress. используется плагин Magic Fields При пользовании каталогом, должны появляться только те ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Исправление редиректа в роутере.
2. Доработка скрипта сортировки каталога. Нужно добавить функцию сортировки по странам.
Подробности по запросу.
3. Мобильная версия для сайта.
Оплата по факту выполнения работы.
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