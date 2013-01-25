Пара заданий на Joomla на выбор

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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1. Исправление редиректа в роутере.

2. Доработка скрипта сортировки каталога. Нужно добавить функцию сортировки по странам.

Подробности по запросу.

3. Мобильная версия для сайта.

Оплата по факту выполнения работы.

Joomla
11 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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