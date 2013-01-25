Доработка сайта на WP

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Доработка сайта на WP. Требуется внести мелкие правки и забить контентом сайт.

Так же не большая подвёрстка элементов.

Бюджет: 1500 рублей. Срок: сдать работу сегодня.

Оплата по факту исполнения работы.

Оплата: LiqPay или Яндекс деньги

11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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