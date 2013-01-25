Разработка и сопровождение сайта-парсера

Стартап нацеленный на разработку веб-приложения для агентств недвижимости.

Требуется опытный программист PHP/ASP.NET для разработки коммерческого веб-приложения и его сопровождения.

Приложение будет обрабатывать бесплатные доски объявлений и составлять сводную таблицу с колонками:

- Название объявления,

- продавец,

- описание,

- контакты,

- ссылка. (далее список может быть расширен)

Сводные таблицы должны иметь возможность экспортироваться в PDF, XLS и отправляться по заданному e-mail

Сбор данных должен задаваться по расписанию или запускаться вручную

Доски объявлений avito, slando, irr, dmir, realty.yandex, далее список планируется расширять, поэтому требуется сопровождение проекта.

Авторизация пользователей на сайте.

Приложение должно иметь бесплатный и платные тарифы с ежемесячной оплатой. (2-4 платных тарифа)

Бесплатный тариф должен иметь ограниченный функционал (еще не продумано что именно будет ограничено, может у вас будут предложения)

Дизайн сайта должен быть максимально прост и удобен.

Если вас заинтересовал проект и вы хотите внести ваши идеи то мы обязательно их рассмотрим.

Бюджет еще не определен, ждем ваших предложений.

Аналогичный сайт rent-scaner. ru