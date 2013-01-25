Разработка компонента формы заказа для joomla 2.5

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Нужно разработать компонент для joomla 2.5 форма заказа.

Подробности в техническом задание. Оплата строго по факту.

Пишем срок выполнения и цену, после того как прочитали ТЗ!

Joomla
11 лет назад
mak_ilyi
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад