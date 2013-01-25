Разработка компонента формы заказа для joomla 2.5

Мануал скрипта Юзер находится на странице товара 1- http://item.taobao.com/item.htm?id=17023359857 или 2- http://detail.tmall.com/item.htm?id=20766016323 Нажимает нашу кнопку "Тao" и запускается скрипт, кнопку он перетаскивает к себе в панель закладок браузера с нашего сайта заранее. 1. Проверяется юзер залогинен или нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать компонент для joomla 2.5 форма заказа.
Подробности в техническом задание. Оплата строго по факту.
Пишем срок выполнения и цену, после того как прочитали ТЗ!
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