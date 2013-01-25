Программирование на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Существует сайт, который планируется доработать: адаптировать новую верстку на старую программную часть, что-то внедрить новое: прикрутить Робокассу, сделать выгрузку заказа в XML формате.

В данный момент занимаемся поиском подрядчика для оценки и реализации задач, ТЗ в процессе написания.

ТЗ и верстка с нас

Drupal
11 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад