Прикрутить систему оплаты в интернет-магазин

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок164 просмотра
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додумать максимально простой способ покупателям оформлять заказы

11 лет назад
amirzyan
Амир 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
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