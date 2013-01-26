Доработка для магазина на движке CS-Cart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Необходимо доработать блок новостей на сайте.

Сейчас новости выводятся в отдельном блоке, где указана только дата создания и название новости как ссылка.

Необходимо сделать чтоб в блоке новостей выводилась дата, название новости, картинка новости и несколько первых строк текста из самой новости с ссылкой на подробное описание, как это реализовано на многих новостных сайтах.

Адрес сайта 4club.com.ua

Магазин реализован на движке CS-Cart v3.

Интересует информация по цене и срокам исполнения. Оставляйте свои заявки здесь в теме.

11 лет назад
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов
11 лет назад
$70
3 дня
Очень порядочный и ответственный исполнитель. Рекомендую как хорошего специалиста.
Мне нравится работать с такими заказчиками как Денис. Приятный в общении человек. Ставит однозначные задачи. Сразу видно, что опыт работы с фрилансерами имеется. Строго рекомендую к сотрудничеству.