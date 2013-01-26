Доработка для магазина на движке CS-Cart

Необходимо доработать блок новостей на сайте.

Сейчас новости выводятся в отдельном блоке, где указана только дата создания и название новости как ссылка.

Необходимо сделать чтоб в блоке новостей выводилась дата, название новости, картинка новости и несколько первых строк текста из самой новости с ссылкой на подробное описание, как это реализовано на многих новостных сайтах.

Адрес сайта 4club.com.ua

Магазин реализован на движке CS-Cart v3.

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