Скрипт, эмулирующий работу API для сайта life:)sms

День добрый,требуется реализовать Конструктор футболок как здесь http://www.vsemayki.ru/constructor/ На движке OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть необходимость работы с сайтом life:)sms, но у них нет API
по этому нужен скрипт эмулирующий работу API
задача:
отправлять sms сообщения используя сайт https://www.life.com.ua/sms (отправка после авторизации) через собственный скрипт эмуляции API
особенности:
htps авторизация (можно в ручную )
капча (можно ручной ввод)
автоматическая поддержка сессии в живом состоянии (для того чтоб не авторизироватся еще раз)
Скрипт можно реализовывать под Shared Hosting на php и т.п.
или под centos4 (VDS) на bash и т.п.
P.S. Входе поисков готовых решений был обнаружен уже написанный php класс http://freetime-at-work.blogspot.com/2010/11/lifesms-api.html - решение не доделанное и видимо устаревшее так как дата поста 2010г.
Просьба указывать цену и сроки.
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