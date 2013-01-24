Скрипт, эмулирующий работу API для сайта life:)sms

Есть необходимость работы с сайтом life:)sms, но у них нет API

по этому нужен скрипт эмулирующий работу API

задача:

отправлять sms сообщения используя сайт https://www.life.com.ua/sms (отправка после авторизации) через собственный скрипт эмуляции API

особенности:

htps авторизация (можно в ручную )

капча (можно ручной ввод)

автоматическая поддержка сессии в живом состоянии (для того чтоб не авторизироватся еще раз)

Скрипт можно реализовывать под Shared Hosting на php и т.п.

или под centos4 (VDS) на bash и т.п.

P.S. Входе поисков готовых решений был обнаружен уже написанный php класс http://freetime-at-work.blogspot.com/2010/11/lifesms-api.html - решение не доделанное и видимо устаревшее так как дата поста 2010г.

Просьба указывать цену и сроки.