Редирект с сохранением части реферера

Веб-программированиеЗавершен2 заявки209 просмотров
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Нужен скрипт, направляющий трафик на сайт. Скрипт должен брать из входящего реферера часть и подставлять ее в исходящий линк.

Пишите - покажу на примере.

11 лет назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
jonyFq
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Заказанный скрипт был написан моментально. Дмитрий ответственный и компетентный разработчик. Работа выполнена на 5.
Всё отлично, поставленная задача, внятные ответы на нужные вопросы, оплата сразу. Надеюсь еще посотрудничаем.
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