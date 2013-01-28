Сделать форму поиска для MODx Evo

Сайт: clck.ru/4c9gS 1)Реализовать уменьшение размера изображения "на лету", сейчас все превью изображений имеют такой же вес как и оригинал. Вес больших изображений также уменьшать скриптом, т.к. некоторые загружены не сжатыми. 2)На главной странице в блоке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать для сайта на MODx Evo форму поиска, используя API http://www.turtess.com/ru/info/webmaster
Форма должна выглядеть вот так: http://www2.turtess-online.com.ua/search/
Результаты поиска должны быть на нашем сайте, а не на сайте turtess.com.
Второй вопрос.
Сколько будет стоить сделать короткую форму http://www.turtess.com/ http://take.ms/E6y
Бюджет обсуждаем.
Жду Ваши ответы.
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