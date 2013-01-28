Сделать форму поиска для MODx Evo

Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Добрый день.

Нужно сделать для сайта на MODx Evo форму поиска, используя API http://www.turtess.com/ru/info/webmaster

Форма должна выглядеть вот так: http://www2.turtess-online.com.ua/search/

Результаты поиска должны быть на нашем сайте, а не на сайте turtess.com.

Второй вопрос.

Сколько будет стоить сделать короткую форму http://www.turtess.com/ http://take.ms/E6y

Бюджет обсуждаем.

Жду Ваши ответы.

MODX
11 лет назад
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
xCodeMan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
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