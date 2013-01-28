Переписать старые скрипты на новый jQuery

Добрый день! Есть рабочий сайт, сделан на Joomla, icockids.org куплен шаблон http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html нужно установить и запустить на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть три старых скрипта, один из которых уже не поддерживается и два самописных. Эти скрипты используют старую версию jQuery 1.4.1.
Новые скрипты требуют свежую версию, поэтому нужно переписать старые плагины под jQuery 1.9. Так же нужно оптимизировать эти два самописных плагина, т.к. написаны корявенько и иногда заметно подтормаживюат.
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