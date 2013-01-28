Переписать старые скрипты на новый jQuery

На сайте есть три старых скрипта, один из которых уже не поддерживается и два самописных. Эти скрипты используют старую версию jQuery 1.4.1.

Новые скрипты требуют свежую версию, поэтому нужно переписать старые плагины под jQuery 1.9. Так же нужно оптимизировать эти два самописных плагина, т.к. написаны корявенько и иногда заметно подтормаживюат.