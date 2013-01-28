Переписать старые скрипты на новый jQuery

Веб-программированиеЗавершен1 заявка104 просмотра
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На сайте есть три старых скрипта, один из которых уже не поддерживается и два самописных. Эти скрипты используют старую версию jQuery 1.4.1.

Новые скрипты требуют свежую версию, поэтому нужно переписать старые плагины под jQuery 1.9. Так же нужно оптимизировать эти два самописных плагина, т.к. написаны корявенько и иногда заметно подтормаживюат.

jQuery
11 лет назад
parkhomenko
Михаил 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumfellow
Максим 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$300
6 дней
Скрипты были перенесены в срок и теперь наконец то нормально работают без притормаживаний и под свеженьким jQuery 1.9, я доволен сотрудничеством с Максимом, спасибо!
Задача была поставлена четко, оплата произведена точно. Приятно работать таким заказчиком!
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