Установить шаблон на Joomla

$20
Веб-программированиеЗавершен13 заявок206 просмотров
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Добрый день!

Есть рабочий сайт, сделан на Joomla,

icockids.org

куплен шаблон

http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html

нужно установить и запустить на сайт.

Joomla
11 лет назад
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Оперативно залит шаблон на сайт.
Спасибо за работу
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