Установить шаблон на Joomla

Вот есть такой сервис: http://u.to/wvPKAg Объявления ранжируются по времени последнего изменения или сохранения: как только сохранил, объявление встает наверх. Таким образом, чтобы всегда быть наверху, необходимо постоянно заходить в учетную запись, открывать каждое объявление, сохранять объявление. Необходимо написать скрипт ...