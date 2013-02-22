Скрипт/программа обновления объявлений

Вот есть такой сервис:

http://u.to/wvPKAg

Объявления ранжируются по времени последнего изменения или сохранения: как только сохранил, объявление встает наверх.

Таким образом, чтобы всегда быть наверху, необходимо постоянно заходить в учетную запись, открывать каждое объявление, сохранять объявление.

Необходимо написать скрипт или программу, чтобы делать это автоматически.