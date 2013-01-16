Системное и веб-программирование
Технологии:
- HTML/CSS/JavaScript/JQuery/Knockout;
- PHP/Codeigniter/Yii;
- Python/Django;
- C/C++/Qt/Unix;
- MySQL;
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
0 баллов
12 лет назад
Александр взял деньги за выполнение задачи и пропал. На связь не выходит, а прошло уже несколько недель. Хотя, на weblancer заходит.
$25
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$125
10 баллов
12 лет назад
PHP
Александр, очень быстро выполнил мой проект. Доволен сотрудничеством на 100%
Ответный отзыв
Все отлично. Алексей предоставил хорошее техническое задание, все оплатил вовремя. Приятен в общении. Рекомендую!
$7
10 баллов
12 лет назад
Сделал оперативно, вменяемый ценник. Быстро внёс правки по замечаниям. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Дмитрий четко сформулировал задачу, оплатил вовремя. Рекомендую!