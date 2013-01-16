aveiv

Александр aveiv

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Системное и веб-программирование

Технологии:

- HTML/CSS/JavaScript/JQuery/Knockout;

- PHP/Codeigniter/Yii;

- Python/Django;

- C/C++/Qt/Unix;

- MySQL;

Отзывы заказчиков

GolDima
31 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Обратный отсчет времени + вывод времени сервера
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
QuickSite
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
0 баллов
12 лет назад
Парсер данных с сайта в YML-формат
Александр взял деньги за выполнение задачи и пропал. На связь не выходит, а прошло уже несколько недель. Хотя, на weblancer заходит.
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Скрипт/программа обновления объявлений
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$125
10 баллов
12 лет назад
Написание паука обхода сайта
PHP
Александр, очень быстро выполнил мой проект. Доволен сотрудничеством на 100%
Все отлично. Алексей предоставил хорошее техническое задание, все оплатил вовремя. Приятен в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Простой парсер + постройка диаграммы
Сделал оперативно, вменяемый ценник. Быстро внёс правки по замечаниям. Рекомендую.
Все отлично. Дмитрий четко сформулировал задачу, оплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв