Парсер данных с сайта в YML-формат

Приветствую! Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта с помощью ExternalInterface. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Если вкратце, то на игровое поле помещается игрок, который двигается по нему с обходом препятствий. Далее появляются монстры, ...