Таблица изменения цены из XML-источника

Необходимо создать таблицу изменения цены на металлы по образцу - http://goo.gl/nqE5G

Требования:

*таблица должна самообновляться интервалом через каждую минуту из такого примерно по структуре XML файла: _www.xmlcharts.com/cache/precious-metals.php

*показатели в таблице:

Last - последняя цена

High - самая высокая цена за сутки (0.00-24.00 по времени UTC/GMT -5 hours)

Low - самая низкая цена за сутки (0.00-24.00 по времени UTC/GMT -5 hours)

Chg. - изменение показателя цены Last по сравнению с предыдущим показателем (т.е. минуту назад)

Chg. % - этот же показатель, выраженный в процентах

*таблица должна отражать показатели, которые идут вверх - зеленым; которые идут вниз - розовым (как в образце)

*ширина таблицы 500-600px

*ваш код должен легко встраиваться в существующую php-страницу или являться плагином (например, вставки шорткода) для WordPress или же встраиваться через iframe