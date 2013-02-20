Таблица изменения цены из XML-источника

Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты. График работы: 1-2 часа по будням, когда вам удобно. Воскресенье и суббота - выходной. Зарплата: 100-200$ в месяц. На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать таблицу изменения цены на металлы по образцу - http://goo.gl/nqE5G
Требования:
*таблица должна самообновляться интервалом через каждую минуту из такого примерно по структуре XML файла: _www.xmlcharts.com/cache/precious-metals.php
*показатели в таблице:
Last - последняя цена
High - самая высокая цена за сутки (0.00-24.00 по времени UTC/GMT -5 hours)
Low - самая низкая цена за сутки (0.00-24.00 по времени UTC/GMT -5 hours)
Chg. - изменение показателя цены Last по сравнению с предыдущим показателем (т.е. минуту назад)
Chg. % - этот же показатель, выраженный в процентах
*таблица должна отражать показатели, которые идут вверх - зеленым; которые идут вниз - розовым (как в образце)
*ширина таблицы 500-600px
*ваш код должен легко встраиваться в существующую php-страницу или являться плагином (например, вставки шорткода) для WordPress или же встраиваться через iframe
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