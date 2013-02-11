PHP-программист, удаленка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно писать разнообразные, как правило, простые скрипты.

График работы:

1-2 часа по будням, когда вам удобно.

Воскресенье и суббота - выходной.

Зарплата:

100-200$ в месяц.

На испытательный срок в 1 месяц зарплата 50$.

PHP
11 лет назад
TOP-SAIT
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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