WordPress - не отобр. информ. страницы в headere

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Добрый день, господа. Имеется wordpress с установленным плагином wp-ecommerce. Весь день копался в движке лазил по пхп шаблонам, настройкам в админке и ума не приложу куда пропали информационные страницы из заголовка, прямо под headerom

Блок называется art-box.art-nav, он находиться сразу над основным блоком

сайт http://diplomant.pro/

называйте цену

аська для связи 280-555-658

ps. прикрепил картинку для ясности)

WordPress
11 лет назад
hoho2
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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