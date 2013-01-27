WordPress - не отобр. информ. страницы в headere

Добрый день, господа. Имеется wordpress с установленным плагином wp-ecommerce. Весь день копался в движке лазил по пхп шаблонам, настройкам в админке и ума не приложу куда пропали информационные страницы из заголовка, прямо под headerom

Блок называется art-box.art-nav, он находиться сразу над основным блоком

сайт http://diplomant.pro/

называйте цену

аська для связи 280-555-658

ps. прикрепил картинку для ясности)