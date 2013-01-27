Несложная программка

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Требуется программист по разработке скриптов, с опытом, исполнительный, свободный, готовый быстро приступить к работе и выполнить задачу.

Подробности обсуждаем только по скайп art2244 пишите, жду.

11 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад