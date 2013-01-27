Несложная программка

ТЗ сверстать 2 страницы без движка Выглядит так: Первое что видит пользователь - страницу с картинкой, на ней две кнопки: ( кнопка ЧАСТНЫЕ и кнопка КОРПОРАТИВНЫЕ) Выбрав одну или вторую переходим на соответствующие страницы: (страница ЧАСТНЫЕ и ...