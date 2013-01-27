Несложная программка

Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; 3. Переработать назначение цены в ...
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Подробности обсуждаем только по скайп art2244 пишите, жду.
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