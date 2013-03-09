Сверстать две страницы

$200
Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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ТЗ

сверстать 2 страницы

без движка

Выглядит так:

Первое что видит пользователь - страницу с картинкой, на ней две кнопки: ( кнопка ЧАСТНЫЕ и кнопка КОРПОРАТИВНЫЕ)

Выбрав одну или вторую переходим на соответствующие страницы: (страница ЧАСТНЫЕ и страница КОРПОРАТИВНЫЕ)

ВЫБОР ЧАСТНЫЕ или ЮР:

1.При наведении меняются картинки.

2.При нажатии с открытой вкладки Частных или Юридических - открывается соответствующая простыня.

На страницах:

I. ВСПЛЫВАЮЩИЕ ФОРМЫ

1.) заказать звонок ( на шапке,1 в тексте, в подвале)

2.) онлайн заказ (на шапке)

II. ПРОКРУТКА

1.) фотогалерея - поставить вместо стрелок нижнюю ленту прокрутки как в благодарностях

2.) Отзывы

3.) благодарности

Подробнее: БЛАГОДАРНОСТИ и ФОТО - должны быть с прокруткой (карусель) -взять для обоих одинаковую: или нижнюю ленту прокрутки как на БЛАГОДАРНОСТЯХ или стрелки как на ФОТО и в АКЦИИ

III.ВСЕ КНОПКИ В МАКЕТЕ ПРИ НАВЕДЕНИИ АКТИВНЫЕ (есть в макете в слоях)

-кнопки отправить во всех заявках и всплывающих формах

-кнопки преимуществ (там где зеленые кружочки ,при наведении -значок без градиента)

IV. ФОРМЫ ЗАЯВОК. Все должны приходить на почту:

1).услуга

2.) заявка на бесплатный выезд

2.) заказать звонок

3.) онлайн заказ

4.) добавить отзыв

V. ШАПКА

1) остается на месте, все остальное прокручивается

2.) при наведении пункты меню активные

3.) МЕНЮ: верхнее и нижнее.

При наведении текст розовый ff0054 с фоновой плашкой.

(слои с 1-6 для каждого пункта в макете)при нажатии на пункт меню,

страница прокручивается до соответствующего места на странице,где этот пункт описан подробно

Такая же функция у кнопки добавить отзыв в абзаце отзывы - при нажатии на добавить отзыв страница плавно переход в футер.

VI.АКЦИЯ слайдер( на каждом из слайдов по набору из заголовок, счетчик/фотка/формы). СЛАЙДЫ будут меняться. В ней СЧЕТЧИК, СЛАЙДЫ, СТРЕЛКИ и кнопка отправить при наведении меняется.

С каждой акции будем уходить на другую страницу.

Сейчас там будет 2 акции от 1-ой страницы и от 2-ой.

Внизу под формой с акцией слайды(кружочки) их будет столько сколько акций, при наведении на кружочек -показывается соотвествующая акция

-серые кружочки не активные, зеленый -активный

Также акции можно листать стрелками ( в макете есть слой, как выглядит стрелка при наведении)

VII. Шрифт заголовков нестанджартный Segoe UI, пришлю файлом

бюджет 6000 р.

11 лет назад
parazny
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Amics
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
11 лет назад
$200
3 дня
Доволен работой! Сделано качественно и в срок, все правки учтены! Рекомендую!
Заказчик четко поставил задачу и был приятен в общении. Спасибо
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