Рейтинг компаний для Joomla 2.5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать рейтинговую систему для joomla 2.5 как на этом сайте http://ratingfx.ru/, предлагайте вашу стоимость работ и сроки

Joomla
11 лет назад
stas2204
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходим php-скрипт выборки данных из MySQL

    $50

    Есть две таблицы в MySQL (производители, товары) -необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.) -при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обслуживание, разработка интернет-магазина

    Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в личке.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование плагина для Wordpress

    Необходимо внести изменения в плагин Add Linked Images To Gallery - http://www.bbqiguana.com/wordpress-plugins/add-linked-images-to-gallery/ Плагин находит в записи изображения размещённые на других серверах, загружает их и вставляет в запись уже с хостинга на котором размещён. Проблема в том ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер авто ру

    Требуется принимать страницы с автомобилями с сервера cars.auto.ru и писать их в sql базу. Многопоточно. Работать будет под *nix PHP приветствуется. Подробности в личке. Отвечаем на проект только П-О-С-Л-Е ознакомления с системой передачи кук (JS, ajax и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт-конструктор

    $1000

    Доброго времени суток! Ищу специалиста по ДЛЕ. Нужно создать сайт-конструктор, подключить много разных разделов: новостные, базы данных, игры и анимация. и настроить их автоматическое заполнение, где-то ифреймом, где-то подключением новостных лент и парсингом баз данных по указанным ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль платного контента на Drupal

    Идея такова: 1. На ФТП выгружается папка с файлами из программы FlippingBook Publisher Professional в виде набора служебных файлов и файла index.html в корне (как красивая листалка электронной версии Журнала) 2. После покупки пользователем с помощью модуля ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер сайта и модуль обновления наличия на складе

    Нужен парсер сайта http://www.mangooutlet.com 3 языка, цвета, размеры, 5+ евро к цене товара. Когда все товары спарсяться, нужен модуль который будет проверять наличие товара на их складе. Всё под опенкарт

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад