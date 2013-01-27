Рейтинг компаний для Joomla 2.5

Требуется принимать страницы с автомобилями с сервера cars.auto.ru и писать их в sql базу. Многопоточно. Работать будет под *nix PHP приветствуется. Подробности в личке. Отвечаем на проект только П-О-С-Л-Е ознакомления с системой передачи кук (JS, ajax и ...