Необходим php-скрипт выборки данных из MySQL

Есть две таблицы в MySQL (производители, товары)

-необходимо вывести красиво таблицу производителей (можно с постраничной навигацией) из таблицы производители с необходимыми полями (адрес, телефон, дополнительное инфо и т.п.)

-при нажатии на строке с производителем, открывается другая таблица в новом окне с товарами данного производителя

-у этой таблицы будет форма поиска по всем полям в таблице "товары" (производитель, цена (от-до), количество (от-до) и т.д.), тоже с постраничной навигацией. При выборке использовать связку PHP+AJAX

Данные в таблицы MySQL будут загружаться из файла .XLSx (из двух вкладок (производители и товары)). + к этому необходим скрипт загрузки данных из файла .xlsx в таблицы MySQL