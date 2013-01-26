Интеграция vbulletin 4 c смс-сервисом bytehand.com

Задача:

Смс- сервис bytehand.com позволяет высылать смс на номера пользователей, есть удобное api

Желательно создание модуля написанное в виде продукта для vbulletin (система импорта модификаций в vbulletin)

1. Привязать все существующие аккаунты на форуме с мобильным номером, для этого пользователь у которого не введен моб.номер в базу увидит всплывающее окно на ajax, в котором ему предложат ввести его мобильный телефон, после система высылает пин код, который он получает на телефон, вводит пин в окошке,если совпадает то выдаем Спасибо, если нет Ошибку

2. Добавить активацию регистрации новых пользователей через мобильный телефон, убираем активацию через емейл (есть в стандартном конфиге), делаем через моб. телефон (с возможностью отключения в конфиге)

3. Смена мобильного номера, пароля на форуме, емейла только через пин код присылаемый на номер

4. В postbit шаблоне, в профиле, в редактировании профиля, сделать чтобы администраторы и супермодераторы видели текущий мобильный номер, с возможностью его изменения в редактировании пользователя

в дальнейшем модуль планируется расширить, для особых групп пользователей создать систему уведомлений на моб. телефон о подписанных темах, приватных сообщениях итп