Доска объявлений для сайта на ECMall

Веб-программированиеЗакрытнет заявок111 просмотров
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Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый.

Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&act=search

11 лет назад
Gruzovoz
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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