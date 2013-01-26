Задача программы: Создавать из Контактов, которые присутствуют в списке друзей - ГРУППЫ, Редактировать состав Групп и данные о пользователях, внося такие данные, как страна, город, телефон, email, пол. Отправлять сообщения одновременно всем участникам группы, или только определенным по ...
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Нужен небольшой скрипт на php смены данных на сервисе freedns.afraid.org
Техническое задание.
Скрипт состоит из трех файлов domen.php - сам скрипт , count.txt - файл, счетчик , link2.html - файл куда сохраняется результат.
Необходимо зайти введя логин и пароль здесь http://freedns.afraid.org/zc.php?from=L3N1YmRvbWFpbi8= (Заранее зарегистрировавшись).
Зайти на страницу бесплатного домена http://freedns.afraid.org/subdomain/edit.php?data_id=8739256 http://f2.s.qip.ru/Ycnur9Ls.png (это добавляется один раз).
Берем счетчик из файла count.txt , например 13 добавляем 1 получается 14 , делаем переменную tds14
В графу subdomen вместо tds13 вставляем tds14 http://f2.s.qip.ru/Ycnur9Ls.png
Сохраняем.
В файл count.txt пишем увеличенный счетчик 14 . В файл link2.html пишем tds14.us.to
Все.
Есть вопросы задавайте в icq 342029 Антон
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