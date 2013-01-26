Небольшой скрипт на php

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок192 просмотра
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Нужен небольшой скрипт на php смены данных на сервисе freedns.afraid.org

Техническое задание.

Скрипт состоит из трех файлов domen.php - сам скрипт , count.txt - файл, счетчик , link2.html - файл куда сохраняется результат.

Необходимо зайти введя логин и пароль здесь http://freedns.afraid.org/zc.php?from=L3N1YmRvbWFpbi8= (Заранее зарегистрировавшись).

Зайти на страницу бесплатного домена http://freedns.afraid.org/subdomain/edit.php?data_id=8739256 http://f2.s.qip.ru/Ycnur9Ls.png (это добавляется один раз).

Берем счетчик из файла count.txt , например 13 добавляем 1 получается 14 , делаем переменную tds14

В графу subdomen вместо tds13 вставляем tds14 http://f2.s.qip.ru/Ycnur9Ls.png

Сохраняем.

В файл count.txt пишем увеличенный счетчик 14 . В файл link2.html пишем tds14.us.to

Все.

Есть вопросы задавайте в icq 342029 Антон

PHP
11 лет назад
Garant5
Антон 
40 летРоссия
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Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
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11 лет назад
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