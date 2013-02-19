PHP-кодер, JavaScript-кодер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки221 просмотр
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Нужен кодер на выполнение задач на PHP и JavaScript. Оплата сдельная.

Технические требования:

- ООП PHP5

- MySQL (умение формировать запросы к базе, включая сложные — объединение таблиц, группировка)

- HTML/CSS (сотню особых костылей под экзотические браузеры знать не обязательно)

- JavaScript

- jQuery

Орг. требования:

- голосовой скайп

- задачи будет ставить и принимать ведущий программист

В качестве контакта просьба указывать скайп.

PHPJavascript
11 лет назад
czczcz
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад